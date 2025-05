KERETA CEPAT: Pengalaman Naik Kereta Secepat Peluru (Bag. 4)

TEMPO.CO, Jakarta - SENDIRIAN dalam ruang masinis, Takahiro Higuchi melakukan kegiatan yang sepintas aneh. Setiap beberapa menit sekali, ia menggumamkan sepatah-dua patah kata sembari menunjuk panel di depannya. “Patan yoshi! Brake yoshi!” terucap dari mulut Higuchi.



Selepas itu, pandangannya kembali lurus ke depan. Tangan kirinya memegang tuas rem, dan tangan kanannya di atas tuas persneling. Kereta yang dikemudikan Higuchi melaju semakin kencang, dan mendekati sebuah terowongan, panel kecepatan digital menunjukkan angka 236 kilometer per jam.



Higuchi, 37 tahun, adalah masinis kereta cepat Shinkansen Asama 614 rute Karuizawa-Tokyo. Pekan lalu, dia mengizinkan Tempo dan rombongan dari East Japan Railway Company (JR East) selaku operator Shinkansen, serta Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, berada dalam kabin masinis.



Tempo lalu menanyakan perihal perilaku “tunjuk dan sebut” itu kepada pejabat Departemen Internasional JR East, Yoko Kato. Ternyata perilaku itu adalah bagian dari budaya kerja perusahaan yang dikenal dengan nama Shisakanko, yang berarti “tunjuk dengan jari dan ucapkan”. “Tujuannya untuk memastikan tidak ada prosedur yang dilewati,” tuturnya.



Perjalanan Tokyo-Karuizawa dan sebaliknya adalah bagian dari tur Shinkansen yang digagas Kementerian Luar Negeri bagi jurnalis. Rute ini dipilih karena karakteristiknya yang mirip dengan calon jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Di proyek ini, Jepang dan Cina tengah bersaing sengit untuk menjadi pemenang.



Menurut Kato, rute Tokyo-Karuizawa, yang masuk jaringan Hokuriku Shinkansen, memiliki jarak 146 kilometer dengan kemiringan pendakian maksimal 1,7 derajat. Kondisi ini bersesuaian dengan kajian yang dilakukan JICA yang menyebutkan bahwa jarak Jakarta-Bandung (Gedebage) ditaksir sekitar 140 kilometer dengan kemiringan pendakian 1,7 derajat.



Selanjutnya >> Harga tiket Shinkansen...







Jaringan Hokuriku Shinkansen juga punya karakteristik medan yang mirip dengan Jakarta-Bandung, yakni melalui banyak perbukitan. Konsekuensinya, jalur Hokuriku harus dibuatkan banyak terowongan. “Panjang terowongan,” menurut pejabat Biro Kereta Api Kementerian Transportasi Jepang, Akihiro Kurihara, “mencapai 54 persen dari keseluruhan rute.”



Sedangkan untuk seluruh rute Shinkansen, panjang terowongan ditaksir sebesar 37 persen dari panjang rute. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang perkiraan panjang terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 30 persen dari keseluruhan rute.



Lama perjalanan rute Tokyo-Karuizawa adalah 1 jam 6 menit. Namun, untuk jarak yang sama, menurut studi JICA, kereta cepat Jakarta-Bandung hanya butuh waktu 36 menit. Perbedaan waktu ini lantaran perbedaan jumlah stasiun yang harus disinggahi dan lama waktu singgah oleh Shinkansen berbeda dengan kereta Jakarta-Bandung.

Kereta Shinkansen Tokyo-Karuizawa singgah cukup lama di beberapa stasiun, seperti Stasiun Takasaki dan Stasiun Omiya. Adapun kereta cepat Jakarta-Bandung, berdasarkan perhitungan JICA, akan melewati delapan stasiun.



Perbedaan juga terlihat dari besaran tarif yang dikenakan. Tiket kereta Shinkansen Hakutaka 559 rute Tokyo-Karuizawa sebesar 6.110 yen atau sekitar Rp 672 ribu. Kalau dibandingkan dengan Jepang, harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung hanya Rp 200-220 ribu per orang, dengan target jumlah penumpang 44 ribu per hari di tahun pertama.



Selain menumpang Shinkansen Hakutaka dalam perjalanan Tokyo-Karuizawa dan Asama dalam perjalanan Karuizawa-Omiya, selama tiga hari berturut-turut Tempo juga menjajal kereta Shinkansen Hayabusa 29 dari Omiya menuju Sendai dengan waktu tempuh 1 jam 6 menit dengan tiket seharga 10.870 yen, lalu Shinkansen Yamabiko 214 dari Sendai menuju Shin-Shirakawa selama 51 menit dengan tiket seharga 6.330 yen, dan terakhir dari Shin-Shirakawa kembali ke Tokyo dengan kereta Shinkansen Nasuno 280 dengan tiket seharga 6.150.



Selanjutnya >> Presiden Jokowi curiga ada yang bermain di proyek kereta cepat...







Dalam keseluruhan rangkaian perjalanan bersama Shinkansen, pemerintah Jepang ingin menunjukkan tingkat ketepatan waktu Shinkansen yang rata-rata waktu keterlambatannya kurang dari satu menit, dengan pola pelatihan masinis yang ketat, perawatan yang sempurna, dan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Sepanjang 50 tahun beroperasi, tidak pernah terjadi kecelakaan Shinkansen yang memakan korban jiwa.



Pemerintah Jepang boleh mengklaim, seperti halnya pemerintah Cina yang juga mengklaim kereta cepat mereka adalah yang terbaik. Namun keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo yang tengah menggelar beauty contest terhadap studi kelayakan kedua negara dengan melibatkan konsultan asing. Penunjukan pemenang akan disampaikan pemerintah pada akhir Agustus mendatang.



Di tengah penantian tersebut, bola panas soal proyek kereta cepat ini terus bergulir. Dalam pidato sambutan serah-terima jabatannya kemarin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan ada permainan di balik proyek kereta cepat Jakarta-Barat. “Di dalam proyek ini ada backing dan ada pejabat yang ingin berbisnis," ujarnya, menirukan perkataan Presiden Joko Widodo.



Meski Presiden mensinyalir ada permainan di balik proyek tersebut, ujar Rizal, pemerintah tidak akan terpengaruh dan tetap akan memilih yang terbaik di antara tiga negara yang menawarkan proposal, yakni Jepang, Cina, dan Jerman. " Kami cari mana yang paling baik dan murah. Saya tidak peduli siapa di belakangnya.”



EFRI RITONGA | DEVY ERNIS