TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan pemerintah Indonesia dan Cina sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi di bidang energi, pertanian, dan perdagangan.



Di bidang energi, menurut Rizal, Cina telah menandatangani kontrak untuk pembangunan pembangkit listrik. "Mereka akan terlibat pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt," ucap Rizal seusai The 2nd Meeting of High Level Economic Dialogue Indonesia-Cina di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 9 Mei 2016.



Di bidang pertanian, ujar Rizal, Cina akan meningkatkan investasi dalam produksi kelapa sawit. Cina adalah salah satu pemakai produk kelapa sawit terbesar dari Indonesia. "Nilai ekspor kita ke sana mencapai Rp 1,2 miliar. Itu masih ada potensi untuk ditingkatkan," tuturnya.



Rizal menambahkan, Indonesia dan Cina juga ingin meningkatkan kerja sama di bidang perikanan. Indonesia ingin mengundang investor Cina untuk meningkatkan pengolahan hasil perikanan. "Pak Menko juga menekankan, kalau ingin beroperasi di Indonesia, mereka harus berbendera Indonesia," katanya.



Menurut Rizal, pemerintah juga ingin meningkatkan perdagangan ke Cina yang dalam empat tahun terakhir terus menurun. "Sekitar 26 persen ekspor kita ke Cina adalah batu bara. Harga batu bara dunia yang turun menyebabkan nilai ekspor turun. Permintaan dalam negeri pun menurun."



Untuk meningkatkan neraca perdagangan tersebut, Indonesia dan Cina bersepakat membentuk tim yang akan mengkaji mengenai akses pasar. "Ada 28 produk komoditas hilir kita yang masih ditutup Cina dalam kerangka ASEAN-Cina Free Trade Agreement," ujarnya.



Selain itu, saat ini perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sedang berjalan. Menurut Rizal, terdapat 30 komoditas andalan Indonesia, seperti karet, yang berbea masuk hingga 20 persen. "Kalau bisa diturunkan hingga nol persen, potensi ekspor rubber akan meningkat."



Hari ini pemerintah menggelar The 2nd Meeting of High Level Economic Dialogue Indonesia-Cina di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Sedangkan pemerintah Cina diwakili Dewan Negara Cina Yang Jiechi.



Darmin meyakini, pertemuan itu akan menghasilkan peluang kerja sama di berbagai sektor ekonomi. Pertemuan inipenting untuk merumuskan rencana kerja sama ekonomi bilateral serta mempererat hubungan strategis dalam bidang perdagangan, industri, dan pertanian.



ANGELINA ANJAR SAWITRI