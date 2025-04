Kesuksesan Inul Berkat Peran Suami, Simak Analisis Pakar

TEMPO.CO, Jakarta -Psikolog Tika Bosono mengaku kagum dengan pedangdut Inul Daratista. Alasannya, meski telah sukses, pemilik nama lengkap Ainur Rokhimah ini tak sombong atau menggembar-gemborkan bisnisnya.(Baca: Penelitian : Diet Kaya Serat Bisa Kurangi Risiko Diabetes)



Pada tahun 2005, Inul membuka usaha di bidang karaoke yang dinamakan Inul Vizta. Sampai saat ini, Inul Vizta sudah memiliki 100 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.



Tak hanya usaha karaoke, pada 2014 lalu, Inul telah membuka usaha bioskop mini yang dinamakan Inul Movie. Inul Movie hingga kini sudah berdiri di dua kota besar, yaitu Lampung dan Makassar, serta akan dibuka lagi di beberapa daerah lainnya.



Menurut Tika, kesuksesan Inul tak luput dari dukungan suaminya, Adam Suseno. "Saya salut sama beliau (Inul). Suaminya juga sebagai mentor, jalan," kata Tika kepada Tempo, Selasa, 28 Maret 2017.



Tika menegaskan, suami Inul itu sukses berperan sebagai mentor. "Karena dukungan suami istri dan saling menjaga juga menjadi kunci kesuksesan," ujarnya.



Psikolog lainnya, Kasandravati Putranto, mengatakan peran suami Inul seperti suami pada umumnya.



"Behind successful women there must a man, behind a successful man there is a woman," kata Kasandra sambil menambahkan itu yang dinamakan rejeki sepasang.



Kasandra menjelaskan, setiap suami dan istri memiliki peran yang saling berbagi. Pembagian itupun harus sesuai kesepakatan. "Istri sukses ya pasti suami berperan, begitupun sebaliknya," ujarnya.



Meski, Kasandra melanjutkan, istri hanya melahirkan dan mengurus anak, itu sudah bisa disebut berbagi peran. "Walaupun suami seperti di belakang layar".



Namun, Kasandra menegaskan, suami ideal itu relatif, yang terpenting sesuai dengan harapan istri. "Harapan semua istri kebanyakan berbeda dengan kenyataan," ujarnya.



AFRILIA SURYANIS



