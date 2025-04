Ketika Ide Buntu, Cobalah 4 Trik Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Merasa di kantor tidak ada sesuatu yang baru? Atau merasa tidak ada orang di kantor yang memberi ide seru (demi kemajuan bersama tentunya) kecuali Anda? Jika ya, bisa jadi, Anda, organisasi Anda dan bahkan karier Anda dalam masalah.



CEO Ideas to Go dan penulis buku Outsmart Your Instincts: How the Behavioral Innovation Approach Drives Your Company Forward, Ed Harrington berkata bahwa kita mewarisi kode genetik yang membuat kita sedikit takut dengan sesuatu hal yang baru.



Baca juga : Sukses Tanpa Kerja Keras, Begini Rahasianya



Tapi jaman sekarang, jika tidak ada inovasi artinya sulit bergerak maju. Jadi, jika Anda dan tim terjebak dalam situasi ‘buntu ide’, Anda yang berada dalam posisi sebagai atasan, harus melakukan hal-hal ini dilansir dalam Inc-Asean.



1. Stop bilang ‘Iya, tapi..’ dan mulailah bilang ‘Iya, dan..”

‘Iya, tapi…’ adalah kata-kata yang bisa membunuh ide, kata Harrington. Menggunakan ‘Iya, dan…’ membuat orang ingin merasa terdukung dan ingin berpartisipasi dan mengungkapkan ide baru. Kata-kata ‘Iya, dan…’ membuat mereka merasa tidak harus punya ide sempurna (karena tentu saja ide seburuk apapun masih bisa dikembangkan dan jadi ide yang bagus kok!).



2. Membuat daftar tentang suatu ide

Membuat daftar tentang hal positif dari ide itu, dan daftar hal yang diperlukan untuk membuat ide itu berkembang dan lebih baik. Jika Anda mendengar ide apapun dari seseorang, mulailah membuat daftar hal positif dan menarik dari ide itu. Fokus dulu pada hal baik dari ide itu, lalu buat daftar tentang apa yang bisa dikembangkan dari ide itu. Daftar sebaiknya bukan berisi kelemahan dan rintangan. Fokuslah pada solusi dari ide itu. (Baca :Penelitian Ini Mengungkapkan Rahasia Kerja yang Bahagia)



3. Tidak membuat keputusan dengan terlalu cepat

“Mematikan pernyataan suatu kelompok yang sedang berjuang untuk mengembangkan ide-ide mereka tidak hanya kontra-produktif, tapi itu juga berarti sikap penuh kesombongan,” kata Harrington. Bahkan ketika menurut Anda ide itu aneh dan tidak masuk akal, sebaiknya tahan ego Anda untuk langsung mematikannya atau berkomentar bahwa ide itu tidak masuk akal. Biarkan ide itu ‘bermain’ dulu dan dilontarkan ke hadapan banyak orang dan tetaplah beri apresiasi



4. Bermainlah

Di kantor, mungkin Anda harus ekstra serius dalam menangani urusan pekerjaan. Tapi, Anda harus punya sikap yang lebih terbuka dan semangat ‘bermain’. Jika Anda punya sikap yang lebih santai dan tidak terlalu ketat, tim akan merasa nyaman untuk melontarkan idenya.



TABLOIDBINTANG