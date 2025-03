Ketua Banggar DPR Minta Otoritas Bursa Tak Panik Hadapi Anjloknya IHSG

Meskipun rupiah melemah ke level Rp 16.465 per dolar AS hingga sesi pertama perdagangan, Said menilai depresiasi year to date sebesar 1,1 persen masih dalam batas wajar. Di sisi lain, ia menekankan sektor perdagangan Indonesia menunjukkan kinerja positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencatat ekspor mencapai 21,98 miliar dolar AS, naik 2,58 persen dibandingkan Januari dan meningkat 14,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Neraca perdagangan juga mencatat surplus sebesar US$ 3,12 miliar atau Rp 51,07 triliun, melanjutkan tren positif pada Januari.