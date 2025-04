Khusus Akhir Pekan Ini Ada 34 Jadwal Perjalanan KRL Relasi Yogyakarta-Solo, Simak Jadwalnya!

Pada periode tersebut, total perjalanan KRL Yogyakarta-Palur menjadi 34 perjalanan per hari, yang sebelumnya pada masa Angkutan Lebaran ini juga sudah ditambah menjadi 31 perjalanan per hari.

Tercatat saat ini, rata-rata volume pengguna Commuter Line Yogyakarta-Palur pada hari libur setelah Lebaran ini sebanyak 38.697 orang per hari. Angka tersebut naik sebesar 8,3 persen jika dibandingkan dengan libur setelah Lebaran tahun 2024 yang tercatat sebanyak 35.722 orang per hari.

1. Commuter Line No. 10177 relasi Palur-Yogyakarta, pemberangkatan pukul 17.40 WIB.

2. Commuter Line No. 10186 relasi Yogyakarta-Palur, pemberangkatan pukul 12.54 WIB.

3. Commuter Line No. 10188 relasi Yogyakarta-Palur, pemberangkatan pukul 19.30 WIB.