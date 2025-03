Kiat Memilih Minyak Goreng Sehat: Cermati Kandungan Lemak, Proses Pemurnian, dan Titik Asap

Semakin sedikit minyak gorengan melewati proses pemurnian, semakin baik kualitas nutrisinya. Psikiater nutrisi lulusan Harvard dan penulis This Is Your Brain on Food, Uma Naidoo, menyarankan untuk menggunakan minyak yang tidak dimurnikan atau hanya melalui proses pemurnian alami. Proses ini mempertahankan lebih banyak nutrisi, fitokimia, serta cita rasa alami minyak.