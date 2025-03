Kilas Balik Manisnya Masa Kejayaan Pabrik Gula Warisan Era Kolonial Belanda

Dilansir dari Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE) , sejarah mencatat bahwa industri gula merupakan salah satu sektor tertua dan unggulan sejak masa kolonial. Pada periode 1930 hingga 1940, sebelum Perang Dunia II. Pulau Jawa menjadi salah satu produsen gula terbesar di dunia dan menempati posisi kedua sebagai eksportir terbesar setelah Kuba.

Puncak produksi terjadi pada 1931, dengan total produksi mencapai 3 juta ton per tahun, di mana sekitar 2,4 juta ton di antaranya diekspor. Saat itu, sebanyak 179 pabrik gula beroperasi di Indonesia dengan tingkat produktivitas mencapai 14,80 ton gula per hektare atau setara dengan 130 ton tebu per hektare. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan lahan subur, tenaga kerja berbiaya rendah, prioritas dalam sistem irigasi, penerapan teknologi yang efisien, serta kebijakan dan regulasi kolonial yang mendukung industri gula.