Kisruh Pertamax Oplosan, Ini Negara yang Pakai BBM di Bawah RON 92

Lantas, di mana sajakah negara yang masih menjual BBM dengan RON di bawah 90? Berikut beberapa di antaranya.

Amerika Serikat

Melansir laman Badan Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat, stasiun pengisian bahan bakar eceran di Amerika Serikat menjual tiga jenis gasolin utama berdasarkan tingkat oktannya, meliputi jenis biasa (umumnya RON 87), kelas menengah (RON 89-90), dan premium (RON 91-94). Beberapa perusahaan menjual produk dengan nama berbeda, tetapi semuanya mengacu pada nilai oktan.

Bangladesh

Mengutip jurnal berjudul Qualitative Assessment of Regular and Premium Gasoline Available in Bangladesh Markets (2024) dari ScienceDirect, standar BBM di Bangladesh dibagi menjadi dua, meliputi bensin reguler dengan minimal RON 89 dan bensin premium dengan minimal RON 95.

Ekuador

Menurut laman Logistics Clusters, BBM di Ekuador mempunyai dua jenis, yang terdiri dari bensin ekstra dengan oktan 87 dan super dengan oktan 92. Pemerintah setempat disebut sedang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan bakar di kilang-kilang minyak agar sesuai dengan standar Eropa.

Iran

Mengacu pada Iran Petroleum (2023), semua bensin yang diproduksi di Iran diklaim bebas timbal. Bensin reguler di negara tersebut mempunyai nilai oktan 87, sedangkan bensin super diproduksi dengan angka oktan RON 95.

Kanada

Merujuk pada Petro-Canada, bensin yang dijual di Kanada adalah jenis bensin biasa hingga premium. Nilai oktan BBM yang ditawarkan, yang terendah mulai dari RON 87, RON 89, RON 91, hingga RON 94.

Mesir

Melansir PetroApp (2023), berdasarkan nilai oktannya, bahan bakar di Mesir diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu RON 80 yang banyak digunakan oleh kendaraan lama; RON 92 sebagai BBM paling laris; dan RON 95, yang dianggap sebagai salah satu bensin terbaik dan paling murni.