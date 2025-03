KKP Klaim Distribusi Ikan ke Wilayah Banjir Tetap Aman dan Tidak Ada Kenaikan Harga

Sementara itu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan, harga ikan hari ini rata-rata naik 5,5 persen. Per 4 Maret 2025, Budi kenyamanan, harga ikan cakalang berada dikisaran Rp23.000 per kilo gram, kemudian ikan tuna rata-rata dijual Rp18.000 per kilonya.

Selanjutnya ikan layang dijual Rp 22.000 per kilo gram, tongkol Rp 19.000 per kilogram, kembung Rp 30.000, cumi-cumi Rp 54.000 per kilo gram, ikan tengiri Rp 50.000 per kilo gram, bawal Rp 45.000 perkilo, makarel di Rp18.000, bandeng Rp 25 per kilo gram, dan udang Rp 100.000 per kilo. Budi menilai harga tersebut masih stabil. “Sejauh ini stabil ya dengan harga itu, meski fluktuatif,” ujar Budi.