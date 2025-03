KKP Sebut Harga Ikan Selama Ramadan Naik 5,5 Persen

Budi merinci, berdasarkan panel harga di sejumlah gudang ikan per 4 Maret 2025, harga ikan cakalang berada dikisaran Rp 23.000 per kilogram, kemudian ikan tuna rata-rata dijual Rp18.000 per kilogram.

Selanjutnya, ikan layang dijual Rp 22.000 per kilogram, tongkol Rp19.000 per kilogram, kembung Rp 30.000, cumi-cumi Rp 54.000 per kilogram, ikan tenggiri Rp50.000 per kilogram, bawal Rp 45.000 per kilogram, makarel di Rp18.000 per kilogram, bandeng Rp 25.000 per kilogram, dan udang dibanderol seharga Rp 100.000 per kilogram.