Komentar PT Adhi Karya, Telkom, dan INDEF Soal Danantara

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti susunan kepengurusan (BPI Danantara. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai bahwa fungsi pengawasan dalam Danantara berpotensi bias karena banyaknya pejabat publik yang menduduki posisi strategis.