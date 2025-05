TEMPO.CO, Jakarta - Web in Travel (WIT) Indonesia Conference akan kembali digelar di Bali pada 28 April 2016. Konferensi yang berfokus pada industri pariwisata online tersebut mengundang pembicara dari berbagai brand terkemuka di dunia.



Grace Kurnadi, CEO Revata, pelaksana Web in Travel di Indonesia, mengatakan konferensi ini disinyalir mampu menarik para pelaku penting dan berpengaruh dalam industri pariwisata online, termasuk distribusi dan pemasaran. “Ini adalah momentum yang sangat baik bagi Indonesia untuk mengembangkan pariwisata, khususnya melalui kanal media online," kata Grace dalam siaran persnya pada Kamis, 17 Maret 2016.



WIT Indonesia merupakan adaptasi dari WIT Conference di Singapura, event pariwisata online terbesar di Asia-Pasifik. Konferensi, yang diselenggarakan oleh WIT dan Revata Cipta Kreasi, itu sudah berlangsung empat kali.



Ada beberapa pembicara yang diundang dalam konferensi. Grace mengatakan pembicara akan membahas tren dan isu terkini di industri pariwisata online. Selain itu, mereka akan membahas peluang yang dimiliki pasar di Indonesia.



Grace mengatakan Indonesia berpotensi menarik wisatawan melalui keindahan alam. Namun adaptasi teknologi dalam promosi serta penjualan paket pariwisata perlu menjadi prioritas seiring dengan perkembangan zaman. “Pariwisata diharapkan menjadi leading sector guna menambah devisa negara,” kata Grace.



Pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara datang ke Indonesia hingga 2019. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung sektor pariwisata di Tanah Air. “Untuk mendukung target tersebut, kita harus mendorong percepatan penggunaan teknologi sebagai salah satu alat promosi serta menjual berbagai paket pariwisata,” kata Grace. Terlebih, Grace menilai, berbagai industri kini tengah didominasi oleh kaum millennial, yang sangat familiar dengan teknologi, termasuk industri pariwisata.



Berikut ini daftar pembicara yang sudah terkonfirmasi hadir di konferensi bulan depan.

1. Founder Lion Air Rusdi Kirana

2. Managing Director Asia-Pacific Booking.com Oliver Hua

3. Vice President Asia Pacific Expedia Mieke De Schepper

4. Head of APAC Trivago Robin Harries

5. Founder Dailysocial.id Rama Mamuaya

6. Founder Ezytravel & CFO dan PT Dwidaya Eric Tjepjep

7. Managing Director & Co-founder Tiket.com Gaery Undarsa

8. CEO Layaria Dennis Adishwara

9. Vice President Product Go-Jek Alamanda Shantika Santosa





