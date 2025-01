Jika Impor Empat Komoditas Pangan Benar-Benar Disetop

Pemerintah akan menaikkan HPP gabah kering panen dari sebelumnya Rp 6.000 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. Sedangkan HPP jagung dinaikkan dari Rp 5.000 per kilogram menjadi Rp 5.500 per kilogram. Kenaikan HPP gabah akan resmi berlaku mulai 15 Januari 2025. Sedangkan kenaikan HPP jagung berlaku efektif mulai 1 Februari 2025.