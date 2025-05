Kopi Indonesia Digandrungi di Amerika

TEMPO.CO, Wahington - Kopi Indonesia menjadi primadona di pameran Specialty Coffee Association of America (SCAA) pada 9-12 April 2015 lalu yang berlangsung di Seattle, Amerika Serikat. Total transaksi selama acara berlangsung mencapai US$ 6,5 juta.



"Hasil transaksi cukup menggembirakan. Kami berharap akan ada lagi transaksi lanjutan," kata Atase Perdagangan Indonesia Ni Made Marthini di Washington D.C., Rabu, 15 April 2015, melalui siaran pers.



Menurut Made, Indonesia memperkenalkan hingga 39 jenis kopi di acara ini, termasuk produk turunan lainnya. Namun transaksi masih didominasi produk green bean atau biji kopi. Lantaran banyaknya varian yang ditawarkan ini, Indonesia sampai-sampai mendapat julukan sebagai surga kopi dunia.



Indonesia juga menawarkan produk varian lain, seperti biskuit dan permen, kopi instan 3 in 1, roasted and grinded coffee, serta cold brew yang juga populer di kalangan pembeli Amerika Latin dan Selatan. "Pembeli Kolombia dan Meksiko juga menyukai biskuit rasa kopi karena cocok dengan selera negara mereka," ujar Made.



Selain itu, produk yang berkaitan dengan food service juga diburu pembeli. Gelas kertas sebagai wadah kopi dan teh instan serta daun kopi pun menjadi incaran.



Melihat antusiasme pengunjung ini, tahun depan Indonesia berencana kembali berpartisipasi di SCAA ke-28 di Atlanta. "Mudah-mudahan tahun depan Indonesia mampu meningkatkan kontribusi kopi untuk ekspor. Tak hanya biji, tapi juga produk inovatif lain seperti mesin roasting dan alat brewing coffee," kata Made.



Menurut data dari Department Perdagangan Amerika Serikat, impor kopi AS dari Indonesia pada periode 2014 lalu mencapai US$ 323,10 juta, naik dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mencapai US$ 290,34 juta. Indonesia berada di peringkat ke-6 setelah Brasil, Kolombia, Vietnam, Kanada, dan Guatemala. Pangsa pasar kopi Indonesia sendiri saat ini sebesar 5,49 persen.



URSULA FLORENE SONIA