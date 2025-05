Korea Selatan Nilai Indonesia sebagai Tujuan Utama Investasi

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan Indonesia adalah negara perdagangan serta tujuan investasi utama bagi Republik Korea. Ia menyebutkan tahun ini merupakan tahun ke-10 bagi Indonesia dan Republik Korea dalam menjalin kemitraan strategis.



“Kami sedang menghadapi babak baru untuk menuju masa depan yang lebih baik dengan mencari berbagai cara untuk mewujudkannya,” ujar Geun-hye dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 17 Mei 2016.



Presiden Geun-hye mengatakan ia memiliki kesamaan pandangan dengan Presiden Jokowi dalam hal memperkuat kerja sama serta meningkatkan perdagangan dan investasi. Karena itu, pihaknya dan Presiden Jokowi telah menandatangani nota kesepahaman terkait dengan pengembangan industri kreatif, maritim, dan lingkungan.



Presiden Jokowi dan Geun-hye pun memiliki kesamaan pemikiran soal pentingnya kegiatan pertukaran sumber daya manusia. Tujuannya menguatkan hubungan kerja di antara dua negara. Untuk mewujudkan itu, nantinya kedua belah pihak akan mendorong pelaksanaan pengajaran bahasa dan penerapan program pertukaran para siswa dan remaja.



Presiden Geun-hye menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan sebagai momentum penting untuk meningkatkan kerja sama. Dalam pertemuan Senin kemarin, kedua pihak menandatangani tujuh nota kesepahaman.



Ketujuh nota kesepahaman itu adalah Extension and Amendment of MoU on Cooperation Regarding Indonesia Special Economic Zones, MoU on Creative Industries Fields, MoU on Sport Cooperation, MoU on Maritime Cooperation, MoU on Cooperation in the Field of Geospatial Data Infrastruktur and Land Administration, MoU on the Cooperation in Field of Peatland, serta MoU on Mutual Cooperation in Combating Corruption.



