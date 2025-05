TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan, Korea Selatan telah berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Kesepakatan bisnis tersebut bernilai US$ 18 miliar (setara dengan Rp 250 triliun) dengan asumsi kurs APBN Rp 13.900 per dolar Amerika.



“Ini menunjukkan kepercayaan investor Korea terhadap iklim investasi di Indonesia,” ujar Franky dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Mei 2016.



Menurut Franky, hal ini juga termasuk berbagai reformasi di bidang investasi yang telah dan sedang dijalankan pemerintah. Kesepakatan tersebut terdiri atas pernyataan komitmen investasi dari tujuh perusahaan Korea Selatan senilai US$ 15,8 miliar dan empat nota kesepahaman yang ditandatangani antara perusahaan Korea Selatan dan Indonesia senilai US$ 2,2 miliar.



Kesepakatan bisnis tersebut meliputi sektor kelistrikan, termasuk energi terbarukan, industri pakan ternak, industri film, industri sepatu, dan industri farmasi. Komitmen investasi yang telah diumumkan dan nota kesepahaman yang ditandatangani cukup serius untuk direalisasi.



Menurut Franky, BKPM dan KBRI di Seoul telah melakukan verifikasi bahwa investor Korea yang diumumkan hari ini serius akan merealisasi investasinya. “Presiden Jokowi menekankan adanya tindak lanjut untuk memastikan agar kesepakatan bisnis yang ditandatangani dapat terealisasi. BKPM dan KBRI Seoul akan mengawal kesepakatan bisnis ini dapat terealisasi.”



BAGUS PRASETIYO