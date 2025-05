Korea Selatan Turunkan Suku Bunga Utama Jadi 1,25 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea, pada Kamis, 9 Juni 2016, secara tak terduga menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 1,25 persen.



Langkah itu diambil sehari setelah bank sentral mengumumkan tentang dana 11 triliun won atau sekitar US$ 9,5 miliar untuk membantu restrukturisasi industri pelayaran dan galangan kapal.



Penurunan suku bunga yang pertama dalam 12 bulan itu adalah keputusan yang tak terduga karena kebanyakan dari para ahli memperkirakan suku bunga akan dipertahankan tak berubah.



Menurut survei Asosiasi Investasi Keuangan Korea (KFIA) terhadap 200 ahli pendapatan tetap (fixed-income), 79,4 persen responden memperkirakan suku bunga akan bertahan stabil pada bulan ini.



Lebih dari 90 persen dari 11 triliun won dana restrukturisasi akan didanai pinjaman bank sentral, yang akan diberikan kepada bank-bank milik negara, seperti Korea Development Bank (KDB) dan Export-Import Bank of Korea (Eximbank), seperti dikutip dari Xinhua.



ANTARA