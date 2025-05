Korporasi Cina Siap Bangun Properti Rp 13 Triliun di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pengembang proyek infrastruktur asal Cina, China Communications Construction Group (CCGC) berencana membangun proyek properti kelas dunia di Indonesia.

Perusahaan yang merupakan hasil merger dua perusahaan raksasa Cina yakni China Harbour Engineering Company dan China Road and Bridge Corporation itu akan mengembangkan proyek properti berkonsep mixed used di Jakarta Barat dengan nilai investasi US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13,3 triliun.



President of China Harbour Indonesia Shen Chao mengatakan, CCCG melihat Indonesia sebagai sebuah tempat investasi dan bisnis yang penting.

Selain faktor upaya pemerintah Indonesia yang tidak pernah berhenti untuk menciptakan atmosfir bisnis yang kondusif, juga sebuah pasar yang menarik karena jumlah populasinya yang besar.



“Kami sangat nyaman dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia khususnya mengenai proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang bersifat masif. Hal ini akan berdampak positif dan akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 9 Juni 2016.



Chao menambahkan pengembangan superblok ini akan terdiri dari 30 tower apartemen. Harga jual dimulai dari Rp 300 jutaan untuk tipe studio.

"Untuk tahap pertama kami akan bangun 8 tower dulu yang penyelesaiannya diharapkan selesai 3 tahun kedepan," ucapnya.



"Perusahaan juga akan mengembangkan bisnis properti di kota-kota lain di Indonesia seperti Surabaya dan Medan," Chao berujar.



CCCG telah hadir di Indonesia selama dua dekade lewat salah satu anak perusahaannya, PT China Harbour Indonesia. Perusahaan ini telah terlibat dalam proyek-proyek penting di Indonesia seperti Jembatan Suramadu dan Terminal JICT.



Chao mengatakan perusahaan selalu fokus untuk mendapatkan pertumbuhan yang konsisten dan menjaga standar kualitas pekerjaan. "Meskipun pertumbuhan satu dekade fenomenal, kami masih berusaha sekuat tenaga untuk mencatat pertumbuhan yang lebih baik lagi."



CCG saat ini memiliki 167 kantor cabang yang beroperasi di lebih dari 120 negara. Saat ini perusahaan memiliki lebih dari 120 ribu karyawan



SETIAWAN ADIWIJAYA