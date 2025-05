KPK: Sektor Kelautan Hanya Sumbang 0,3 Persen Pajak Nasional

TEMPO.CO, Pontianak - Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang melimpah, tapi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor ini hanya rata-rata 0,3 persen per tahun.



"Ini berdasarkan kajian KPK. Penerimaan negara bukan pajak yang hanya sebesar rata-rata 0,3 persen per tahun ini masih kecil," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dalam monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Kelautan Lima Provinsi, di Kalimantan, Selasa, 8 September 2015.



Zulkarnain mengatakan, kontribusi PNBP dari sektor perikanan dalam kurun lima tahun terakhir hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional. Nilai produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun.



Namun, faktanya, PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut seperti terdata di atas. Pada 2013, 2012, dan 2011, PNBP sumber daya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen (Rp 229 miliar), 0,3 persen (Rp 215 miliar), dan 0,29 persen (Rp 183 miliar).



Selain itu, berdasarkan data umum perpajakan pemilik kapal (data pemilik kapal > 30 GT, per Januari 2015) dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pemilik kapal yang telah memperoleh izin mencapai 1.836. Tetapi, dari jumlah itu, pemilik kapal yang telah memperoleh izin, hanya 1.204 yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sisanya, 632 pemilik kapal, belum teridentifikasi NPWP-nya.



Berdasarkan temuan di atas, Zulkarnain mengatakan hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, antara lain ukuran panjang, lebar dan dalam kapal, jenis, nomor, dan kekuatan mesin. “Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya, atau melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama,” katanya.



Karena itu, salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah paparan pemerintah daerah yang disampaikan oleh gubernur atas kemajuan implementasi empat fokus area rencana aksi yang sudah disepakati. Empat fokus itu, antara lain penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, dan pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.



Sebelumnya, Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atas Rencana Aksi Bersama Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan, telah ditandatangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 19 kementerian, dan tujuh lembaga negara terkait, juga para gubernur (atau perwakilannya) dari 34 provinsi, pada 19 Maret 2015, di Istana Negara.



Dengan penandatanganan nota tersebut diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menuntaskan permasalahan bangsa dalam pengelolaan SDA Indonesia, terutama pada sektor kelautan.



ASEANTY PAHLEVI