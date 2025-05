TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan penurunan harga daging sapi segar hingga Rp 80 ribu per kilogram masih sulit dicapai dalam waktu dekat. Lain halnya dengan daging sapi beku yang diprediksi mampu mencapai Rp 75 ribu per kilogram.



"Hanya tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat, butuh waktu sedikit," kata Syarkawi di kantor Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016. Syarkawi memprediksi harga baru stabil dan merata di angka Rp 80 ribu tahun depan.



Meski begitu, Syarkawi mengatakan, harga daging sapi segar Rp 80 ribu per kilogram bukan berarti tidak bisa dicapai. Di beberapa tempat, harga daging segar sudah menunjukkan tren penurunan. Harga daging di Makassar saat ini telah turun di bawah Rp 90 ribu atau turun dibanding awal Ramadan yang melonjak hingga Rp 105 ribu per kilogram.



Syarkawi mengatakan terlalu banyak faktor yang harus dibereskan terlebih dulu untuk menurunkan harga daging sapi segar. Salah satunya adalah membenahi harga di perusahaan penggemukan sapi atau feedlot.



Feedlot, menurut Syarkawi, sebetulnya dapat menurunkan harga daging sapi hidup per kilogram dengan mengatur waktu pengiriman ke Indonesia. Ia menyebutkan biaya pengiriman pada musim dingin memakan biaya lebih mahal. Kesulitan mencari kapal untuk mengirimkan sapi demi memenuhi aturan kuota per kuartal seharusnya diantisipasi.



"Kami mengusulkan untuk mengubah aturan kuota ke tarif masuk," kata Syarkawi yang mengklaim bahwa langkah tersebut dapat menurunkan harga. Jika tidak, mengubah aturan kuota kuartal menjadi kuota tahunan. Dengan begitu, pemasok tak perlu mengirim pada musim dingin saat biaya membengkak.



Syarkawi mengatakan karantina hewan saat masuk ke Indonesia juga mempengaruhi harga. Sapi yang diimpor akan dikarantina selama seminggu. "Proses tersebut rawan menyusutkan daging karena sapi menjadi stres," ucapnya. Begitu pula dengan proses distribusi sapi menggunakan truk yang tidak sesuai. Akibat stres, berat badan sapi berkurang dan biaya pakan bertambah.



Menurut Syarkawi, pemerintah akan sangat membantu jika dapat memberikan insentif berupa pemanfaatan lahan untuk pakan. Lahan milik negara ditanami tumbuhan hijau makanan sapi, sehingga dapat menekan biaya pakan. KPPU juga menyarankan adanya negara alternatif pemasok selain Australia.



