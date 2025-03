KPPU Selidiki Monopoli Perdagangan LPG oleh Pertamina Patra Niaga yang Diduga Untung 10 Kali Lipat

TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) resmi memulai penyelidikan awal atas dugaan monopoli dalam penjualan Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) Non Subsidi di pasar midstream yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN). KPPU menyepakati untuk mengusut kasus yang melibatkan entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dalam Rapat Komisi pada 5 Maret 2025 lalu.

Penyelidikan awal yang berasal dari kajian KPPU tersebut akan berfokus pada pencarian alat bukti terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999. Sejak tahun lalu, KPPU telah melaksanakan kajian atas penjualan LPG Non Subsidi di Indonesia. KPPU menduga terdapat pelaku usaha yang memonopoli terhadap penjualan LPG Non Subsidi di pasar midstream atau pasar gas LPG bulk non PSO untuk dikemas ulang.