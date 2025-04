Kronologi Perang Tarif AS-Cina, Mulai dari 34 Persen sampai 125 Persen

Tak hanya Cina, Trump juga memberlakukan ketentuan yang sama terhadap semua mitra dagang AS. Lantas, bagaimana kronologi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina?

Pada Rabu, 2 April 2025, Trump mengumumkan kombinasi tarif dasar setidaknya 10 persen untuk hampir seluruh barang yang masuk ke AS. Selain itu, tarif resiprokal yang lebih tinggi lagi juga dibebankan kepada puluhan negara yang mencatatkan defisit perdagangan tertinggi dengan AS. AS pun mengenakan tarif timbal balik terhadap produk Cina sebesar 34 persen.