Kuartal II 2017, Emas Diprediksi Makin Berkilau

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas diperkirakan melanjutkan penguatan pada kuartal II/2017 seiring dengan meningkatnya risiko geopolitik di Eropa, pemulihan permintaan India, dan belum adanya pengerekan suku bunga The Fed.



Pada perdagangan Senin, 3 April 2017, pukul 16:31 WIB, harga emas gold spot menurun 2,53 poin atau 0,2 persen menjadi US$ 1.246,67 per troy ounce (Rp 534.043,79 per gram).



Adapun pada penutupan perdagangan Jumat, 31 Maret 2017, harga emas naik 6,56 poin menuju US$ 1.249,2 (Rp 535.007,1 per gram) per troy ounce. Artinya sepanjang kuartal I/2017, harga meningkat 8,86 persen.



Deddy Yusuf Siregar, analis Asia Tradepoint Futures, mengatakan pada kuartal II/2017 harga emas berpotensi menguat. Rentang harga dalam tiga bulan ke depan diprediksi di antara US$ 1.233-US$ 1.263 per troy ounce.



Faktor utama yang memengaruhi kenaikan harga ialah kecemasan terhadap risiko politik di zona Eropa. Kendati demikian, pasar masih berhati-hati dalam melakukan pembelian karena antisipasti sentimen hawkish dari The Fed.



"Masih ada peluang untuk menguat kuartal II, tetapi yang cukup jelas April ini akan meningkat. Peristiwa politik di Eropa tetap menjadi menu utama," tuturnya kepada Bisnis.com, Senin, 3 April 2017.



Inggris mulai melakukan proses Brexit pada 31 Maret 2017, kendati peresmian baru akan dilakukan 31 Maret 2019. Investor juga tetap bersikap hati-hati menjelang pemilihan presiden Perancis periode 2017-2022 pada April-Mei 2017.



Sampai saat ini, suara sementara antara dua calon terkuat, yakni Emmanuel Macron dan Marine Le Pen, kian menipis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pasar karena sikap Le Pen yang anti Uni Eropa, sehingga memunculkan adanya peluang bagi Perancis untuk menyusul langkah Inggris berpisah dari Benua Biru.



Sentimen positif lain yang menopang harga emas ialah proyeksi pemulihan permintaan India. Deddy mengatakan, volume permintaan Negeri Hindustan pada 2017 berpotensi mencapai 650-700 ton dibandingkan 2016 sebesar 600 ton.



Mengutip data Bloomberg, impor emas India pada Februari 2017 melonjak 175 persen year on year/yoy menjadi 96,4 ton. Namun, dalam 11 bulan yang berakhir Februari itu, pengapalan ke dalam negeri merosot 32 persen yoy menuju 595,5 ton.



Konsumsi emas India menurun karena kebijakan pengenaan pajak impor sebesar 1 persen dan penarikan mata uang rupee dengan nilai tertinggi, sehingga membatasi pengguaan uang tunai.



Permintaan emas di India diperkirakan kembali meningkat selama musim pernikahan pada April-Juli 2017.



Deddy menambahkan, kendati proyeksi terhadap emas cukup bagus, pasar masih akan mewaspadai penaikkan Fed Fund Rate (FFR) dalam Federal Open Market Committee (FOMC) 14 Juni 2017. Pasalnya, probabilitas kenaikan suku bunga sudah melampaui 50 persen.

BISNIS.COM