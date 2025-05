TEMPO.CO, Jakarta - Kurs dolar Amerika Serikat melemah terhadap sebagian besar mata uang utama dalam perdagangan New York pada Rabu atau Kamis pagi WIB, 9 Juni 2016, karena investor menurunkan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga pada Juni.



Gubernur Federal Reserve Janet Yellen mengatakan, pada Senin, 6 Juni 2016, bahwa kenaikan suku bunga AS berikutnya mungkin dalam perjalanan. Tapi ia tidak menyebutkan tentang waktu kenaikannya, demikian dilaporkan Xinhua.



"Jika data yang masuk konsisten dengan kondisi penguatan pasar tenaga kerja dan inflasi membuat kemajuan menuju target 2,0 persen kami, seperti yang saya harapkan, kenaikan bertahap lebih lanjut suku bunga federal fund cenderung tepat," kata Yellen dalam pidato publik terakhirnya sebelum pertemuan kebijakan Fed pada pekan depan.



Namun Yellen tidak memberikan kerangka waktu untuk menaikkan suku bunga seperti yang dia lakukan pada Mei lalu, yang ditafsirkan banyak pengamat pasar sebagai "dovish".



Indeks dolar Amerika, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,25 persen menjadi 93,591 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1400 dolar dari 1,1365 dolar pada sesi sebelumnya dan pound sterling Inggris turun menjadi 1,4508 dolar dari 1,4564 dolar. Dolar Australia naik ke 0,7472 dolar dari 0,7455 dolar.



Dolar dibeli 106,86 yen Jepang, lebih rendah daripada 107,29 yen pada sesi sebelumnya. Dolar jatuh ke 0,9587 franc Swiss dari 0,9650, dan turun tipis menjadi 1,2711 dolar Kanada dari 1,2767.



ANTARA