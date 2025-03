Kurs Rupiah Diprediksi Kian Jeblok hingga Tembus 17.000 per USD Terimbas Kasus Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terus tertekan sejak penutupan perdagangan Jumat kemarin, 28 Februari 2025 kemarin yang telah mencapai Rp 16.520 per dolar AS. Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memperingatkan jika tren ini terus berlanjut, nilai rupiah berpotensi menyentuh level Rp 17.000 per dolar AS dalam waktu dekat. Setidaknya dalam bulan Maret ini.