Kurs Rupiah Hari Ini Diprediksi Menguat ke Level 16.431 per dolar AS

TEMPO.CO , Jakarta - Analis mata uang dan komoditas Doo Financial Futures Lukman Leong memprediksi kurs rupiah terhadap dolar AS bakal menguat pada hari ini. Hal tersebut seiring dengan harapan kesepakatan Cina - Amerika Serikat (AS).

“Rupiah diperkirakan akan kembali menguat terhadap dolar AS oleh harapan kesepakatan tarif antara Cina dan AS setelah Trump kembali menyinggung mengenai hal itu pada hari Minggu (4 Mei 2025),” ujarnya ketika di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara .

Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini, Analis Prediksi Besok Bisa Melemah di Level 15.730 per dolar AS

Pagi Ini, Rupiah Melemah Tipis ke Rp 14.940 per Dolar AS

Sebelumnya, barang-barang impor senilai kurang dari US$ 800 (sekitar Rp 13,1 juta) dibebaskan dari bea masuk. Aturan itu kemudian dicabut berdasarkan perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Lukman meramalkan kurs rupiah berada di rentang Rp16.400-Rp16.500 per dolar AS.

Pada pembukaan perdagangan hari Senin pagi ini di Jakarta, nilai tukar rupiah menguat sebesar 7 poin atau 0,04 persen menjadi Rp 16.431 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.438 per dolar AS.