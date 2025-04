Kurs Rupiah Terus Loyo Efek Tarif Trump? Prediksi Ekonom...

TEMPO.CO , Jakarta - Nilai kurs rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Senin siang, 7 April 2025, rupiah sempat menyentuh level Rp17.261 per dolar AS menurut data Refinitiv. Ini merupakan posisi terendah dalam sejarah nilai tukar rupiah. Sementara Wise pada Selasa mencatat angka Rp16.892,50 pada pukul 15.40 WIB.

Kondisi rupiah yang limbung itu membuat para ekonom angkat bicara. Dosen dan peneliti Universitas Islam Indonesia (UII), Listya Endang Artiani, menyebutkan pelemahan rupiah saat ini bukanlah kejutan tunggal, melainkan akumulasi dari tekanan eksternal dan internal. Secara eksternal, penguatan dolar AS akibat kenaikan suku bunga acuan The Fed (Federal Reserve) yang menjadi pemicu utama.

Menurut Listya, para investor global kini cenderung memindahkan dananya ke aset berdenominasi dolar yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Di sisi lain, faktor domestik seperti defisit neraca perdagangan, fluktuasi cadangan devisa, hingga instabilitas politik memperburuk tekanan pada mata uang Garuda. “Fluktuasi boleh terjadi, tetapi membiarkannya berubah menjadi krisis adalah pilihan yang bisa dan harus dicegah,” ujarnya.

Tarif Trump Picu Tekanan Tambahan

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump kembali memberlakukan tarif impor terhadap berbagai produk asing. Langkah ini berdampak signifikan terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.



Analis Forex, Ibrahim Assuabi, menjelaskan bahwa kebijakan tarif ini memperkuat dolar AS. “Data ketenagakerjaan AS yang lebih baik dari ekspektasi, serta pernyataan The Fed yang menunda penurunan suku bunga, membuat indeks dolar menguat signifikan,” katanya lewat pernyataan resmi, 6 April 2025.