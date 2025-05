TEMPO.CO, Jakarta - PT Tempo Inti Media Tbk membukukan kenaikan laba lebih dari 100 persen pada 2014. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun ini tercatat sebesar Rp 14,99 miliar atau naik 103,8 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7,35 miliar.



Kenaikan ini sejalan dengan pendapatan bersih yang naik dari Rp 262,15 miliar menjadi Rp 316,61 miliar. "Laba per saham Rp 20,69, naik dari periode sebelumnya yang hanya Rp 10,15 per saham," kata Direktur Keuangan PT Tempo Toriq Hadad saat dihubungi, Senin, 30 Maret 2015.



Menurut dia, laju positif keuangan perseroan ditopang oleh penjualan properti, yaitu kantor redaksi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebab, mulai bulan depan, PT Tempo akan menempati kantor barunya di Palmerah, Jakarta Barat. "Sebenarnya laba operasional sendiri juga naik, tapi kali ini juga ada penjualan aset," ujarnya.



Laba tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan penyelesaian kewajiban perseroan. Namun dia belum memutuskan apakah akan ada alokasi dividen bagi pemegang saham. Rapat umum pemegang saham sendiri rencananya baru akan dilaksanakan Juni 2015.



Tak hanya itu, bersamaan dengan rampungnya pembangunan kantor baru, jumlah aset yang dimiliki PT Tempo juga naik menjadi Rp 322,77 miliar dari periode sebelumnya yang hanya Rp 247,31 miliar.



Pada perdagangan Senin, 30 Maret 2015, harga saham TMPO--kode saham PT Tempo di Bursa Saham Indonesia--stagnan pada Rp 109 per lembar. Untuk tahun ini, perseroan menargetkan kinerja keuangan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Namun dia tak menjelaskan detail angkanya. "Pokoknya kami targetkan laba operasionalnya tumbuh dari dua tahun sebelumnya," tuturnya



FAIZ NASHRILLAH