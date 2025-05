Langka Pasokan, Daging Ayam Jayapura Per Kilo Rp45 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Harga daging ayam di pasar tradisional Hamadi, Kota Jayapura, Provinsi Papua, naik dari sebelumnya Rp30-35 ribu per ekornya menjadi Rp45 ribu.



Seorang pedagang daging ayam Nurhayati, di Pasar Hamadi, Kota Jayapura, Rabu, mengatakan, harga daging ayam naik hingga Rp45 ribu per ekor karena kelangkaan pasokan.



Ia mengatakan, pasokan daging ayam yang biasanya di pesan dari Surabaya berkurang, sehingga harga naik.



Karno, pedagang daging ayam lainnya di Pasar Youtefa, Abepura, Kota Jayapura, mengatakan harga ayan sebelumnya dijual dengan kisaran harga Rp30-35 ribu per ekor, menjadi Rp40-42 ribu.



Menurut Karno, stok daging ayam yang diperoleh tidak sesuai dengan permintaannya.



"Ya mungkin ini dikarenakan, isu kenaikan harga daging di pulau Jawa yang melambung sehingga mempengaruhi harga di tingkat distributor,"tuturnya.



Dari pantauan Antara, harga telur di beberapa pasar tradisional stabil dan tidak mengalami kenaikan.



Harga telur ayam masih bekisar di harga Rp50-52 ribu per raknya, harga telur puyuh Rp30-31 ribu per raknya, sedangkan harga telur ayam kampung Rp2.500 per butirnya.



ANTARA