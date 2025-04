Lebaran 2017, Pertamina Gerojok BBM ke Sumatera Barat

TEMPO.CO, Padang - PT Pertamina (Persero) memprediksi kebutuhan bahan bakar minyak untuk di Sumatera Barat meningkat selama satu bulan, yakni pada 10 Juni hingga 10 Juli 2017. Puncak konsumsi tertinggi BBM pada H-3 hingga H+3 Lebaran 1434 H.



"Kami memprediksi peningkatan sekitar lima persen jenis premium," ujar Area Manager Communication & Relation Sumbagut, Fitri Erika, Minggu, 11 Juni 2017.



Rata-rata konsumsi premium untuk Sumatera Barat 1.204 kiloliter per hari. Lebaran, kata dia, diprediksi terjadi peningkatan mencapai 1.262 kilometer. Produk pertalite akan meningkat 17 persen, dari 732 kiloliter menjadi 855 kilometer. Sedangkan, produk pertamax dipredik meningkat sebesar 22 persen. Kata dia, konsumsi pertamax 127 kiloliter per hari menjadi 155 kiloliter.



"Produk solar diprediksi turun sebesar 4 persen, dari 1.057 kililiter menjadri 1.010 kiloiter per hari," ujarnya.



Baca: Jalur Alternatif Lebaran 2017, Proyak Tol Batang-Semarang Dikebut

Fitri mengatakan Pertamina membentuk Tim Satgas dan Posko Pemantauan Distribusi BBM di Kantor Pertamina dan lokasi TBBM, Depot LPG dan DPPU pada 10 Juni hingga 10 Juli 2017. Waktu operasional masing-masingnya juga ditambah. Pertamina juga menyiapkan kantor SPBU di wilayah jalur mudik dan wisata. Sejumlah SPBU di jalur itu juga dibuka selama 24 jam.



"Kami juga menyiagakan armada mobil tangki," ujarnya.



Menurut Fitri, Pertamina menyiapkan kantong BBM di Sumatera Barat, untuk kecepatan pelayanan penambahan konsumsi BBM di beberapa titik. Di antaranya di jalan Padang-Bukittinggi Kabupaten Agam, jalan Jend Sudirman Tarok Kota Bukittinggi, jalan Raya Gadut Kota Bukittinggi, jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh kilometer 15, dan di Desa Balai Panjang, Payakumbuh.



Pertamina juga menyediakan pelbagai fasilitas di Serambi Pertamax 2017 yang terdapat di dua SPBU, yakni SBPU 14.261.580 di jalan Raya Bukittingi Payakumbuh kilometer 15 dan SPBU 13.262.511 jalan Jorong Air Putih Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluhkoto. "Fasiltasnya terdiri dari area ibadah, area istirahat, area bermain anak, toilet, area makan, charging area, serta akses ineternet gratis," ujarnya.



ANDRI EL FARUQI