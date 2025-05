TEMPO.CO, Jakarta - Bank Syariah Mandiri (BSM) menyiapkan dana tunai, termasuk di mesin ATM, hingga Rp 1 triliun menjelang Lebaran 2016. "Angka tersebut 2-3 kali lipat dibanding kebutuhan normal," ujar Group Head Corporate Secretary Bank Syariah Mandiri Dharmawan P. Hadad dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Juni 2016.



Dharmawan mengatakan, selain menyediakan dana tunai, BSM juga membuka loket penukaran uang pecahan kecil (UPK) di Kantor Cabang BSM dan di luar Kantor Cabang BSM melalui Mobil Kas Keliling BSM. Layanan tersebut berlangsung pada Senin-Jumat pukul 9 pagi hingga 2 siang selama 13-26 Juni 2016.



"Tahun ini BSM kembali berpartisipasi aktif dalam pelayanan UPK yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di IRTI Monas sebagai lokasi penukaran uang di luar kantor cabang," kata Dharmawan.



Menurut dia, setiap hari BSM akan menyediakan UPK senilai total Rp 370 juta di loket tersebut. Loket penukaran uang itu diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang dalam pecahan kecil, dari Rp 2.000, Rp 5.000, dan seterusnya.



Selain itu, BSM membuka sepuluh titik cabang untuk layanan UPK, di antaranya BSM Area Thamrin, BSM Area Pondok Kelapa, BSM Area Hasanudin, BSM Area Mayestik, BSM Area Bekasi, BSM Area Kelapa Gading, BSM Area Kebon Jeruk, BSM Area Bogor, BSM KC Depok, dan BSM KC Tangerang.



Dharmawan berujar, layanan ini dilakukan mengingat tingginya kebutuhan nasabah dan masyarakat dalam melakukan penukaran uang. Adapun plafon yang diberlakukan untuk setiap kali transaksi penukaran per hari adalah Rp 3,7 juta per orang di Mobil Kas Keliling di IRTI Monas, dan plafon Rp 2 juta per orang di sepuluh kantor cabang BSM yang telah ditentukan.



Dalam mekanisme penukaran uang, kata Dharmawan, nasabah atau masyarakat harus membawa KTP. Satu kartu tanda pengenal tersebut hanya bisa digunakan untuk melakukan penukaran satu kali dalam sehari. Tak hanya itu, Dharmawan melanjutkan, pihaknya mendorong nasabah untuk bertransaksi menggunakan e-channel BSM (ATM, Internet banking, mobile banking, dan e-money) sebagai alternatif.



GHOIDA RAHMAH