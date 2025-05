Libur Panjang Waisak, KCIC Gratiskan Tiket Whoosh untuk Anak di Bawah 3 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) menggratiskan tiket Whoosh bagi anak-anak berusia di bawah tiga tahun. Kebijakan ini berlaku selama libur panjang Waisak, mulai dari Sabtu, 10 Mei hingga Selasa, 13 Mei 2025. Meski gratis, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan penumpang di bawah usia tiga tahun tetap harus memiliki tiket.

“Caranya, penumpang hanya perlu menambah data penumpang anak saat melakukan pembelian tiket dewasa melalui kanal online maupun secara offline di loket dan vending machine di stasiun,” kata Eva melalui keterangan resmi, Jumat, 9 Mei 2025. Adapun kanal online tersebut, yakni yaitu aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com.

Melalui tarif gratis ini, Eva menyampaikan, KCIC mengajak masyarakat berlibur menggunakan Whoosh untuk mengenalkan transportasi umum ke anak-anak sejak dini. Menurut dia, anak-anak perlu ditunjukan bahwa bepergian menggunakan transportasi umum bisa nyaman, cepat, dan menyenangkan.

Eva juga mengatakan KCIC menyediakan berbagai fasilitas ramah anak yang tersedia di stasiun maupun di dalam kereta. “Di seluruh stasiun tersedia ruang bermain anak yang bisa dimanfaatkan selama menunggu waktu keberangkatan,” katanya.

Selain itu, KCIC menyediakan 10 ruang ibu menyusui. Kemudian, terdapat water station di Stasiun Halim dan Padalarang yang menyajikan air minum gratis dengan pilihan air panas, dingin, maupun suhu ruangan, yang bisa digunakan untuk menyeduh susu bayi.

Eva juga menyampaikan bahwa seluruh stasiun Whoosh telah dilengkapi dengan lift yang nyaman dan ramah untuk pengguna stroller. “Stroller dapat dibawa masuk ke dalam kereta tanpa perlu dilipat,” ujarnya.

Fasilitas lain yang disediakan KCIC adalah meja ganti popok di dalam kereta untuk membantu orang tua dalam merawat bayi selama perjalanan. Fasilitas ini terletak di toilet kereta nomor 4. Selebihnya, KCIC menyediakan rak bagasi khusus di setiap sambungan antarkereta yang dapat digunakan untuk menyimpan stroller dengan aman dan praktis sepanjang perjalanan.

“Dengan layanan gratis untuk anak dan fasilitas yang lengkap, kami berharap semakin banyak keluarga memilih Whoosh sebagai solusi perjalanan yang nyaman, praktis, dan berkelanjutan,” kata Eva.

