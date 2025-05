TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mulai hari ini, Rabu, 15 Juni 2016, menjual sejumlah komoditas bahan pokok di Toko Tani Indonesia.



Lokasi Toko Tani Indonesia itu berada di gedung milik Kementerian Pertanian di depan Sekolah Menengah Atas 28 Jakarta, Jalan Raya Ragunan, Jati Padang, Jakarta Selatan. Adapun penjualan ini dilakukan sejumlah kementerian melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Artha Graha Network, Bimoli, dan Inkoppol.



Barang-barang yang dijual adalah beras, gula pasir, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, dan bawang merah. Harga-harga komoditas pangan yang dijual di sini bisa dikatakan lebih murah dibanding harga di pasaran.



Berikut ini daftar harga komoditas pangan yang dijual di Toko Tani Indonesia.

1. Gula pasir: Rp 12 ribu per kilogram

2. Beras: Rp 7.900 per liter

3. Daging ayam: Rp 30 ribu per ekor

4. Bawang merah: Rp 23 ribu per kg

5. Cabai merah: Rp 16 ribu per kg

6. Bawang putih: Rp 22 ribu per kg

7. Minyak goreng: Rp 9.500 per liter

8. Daging sapi: Rp 75 ribu per kg



DIKO OKTARA