Lion Air Group Buka Penerbangan Baru, Ini Daftar Rutenya

TEMPO.CO, Jakarta - Lion Air Group menambah rangkaian pembukaan rute – rute baru di awal Agustus 2017 ini. Beberapa maskapai dibawah naungannya seperti Lion Air, Wings Air, dan Batik Air akan bersama sama memperluas jaringan konektivitas penerbangan domestik nya di beberapa destinasi yang berbeda.

“Kami berharap dengan kehadiran Lion Air Group dalam menyediakan rute – rute ini, dapat membantu mempermudah mobilitas dan menjadi solusi bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi udara yang memiliki efiensi waktu dan biaya yang selalu mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan,” ujar Public Relations Manager Lion Air Group Andy M. Saladin dalam pesan tertulisnya, Selasa, 1 Agustus 2017.



Untuk Lion Air, mulai hari ini akan menghubungkan Kota Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda menuju Kota Padang melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau dan sebaliknya.



Penerbangan tersebut akan beroperasi di setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan jadwal keberangkatan dari Surabaya pada pukul 13.30 dengan nomor penerbangan JT 258, sedangkan dari Padang akan dijadwalkan berangkat pada pukul 16.35 dengan nomor penerbangan JT 259.



Keesokan harinya pada Agustus 2017, Lion Air juga menambah aksesnya dengan menghubungkan Kota Banjarmasin melalui Bandar Udara Syamsudin Noor menuju Batam melalui Bandara Internasional Hang Nadim dan sebaliknya.



Penerbangan tersebut akan dilayani Lion Air satu kali penerbangan perharinya dengan jadwal keberangkatan dari Banjarmasin pada pukul 17.00 menggunakan nomor penerbangan JT 835, dan sebaliknya, keberangkatan dari Batam akan dijadwalkan pada pukul 18.45 dengan nomor penerbangan JT 834.



Maskapai Batik Air juga kembali menambah rute barunya. Per 4 Agustus 2017, Batik Air akan memberikan pilihan baru terbang menuju Denpasar melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Sebelumnya, Batik Air telah melayani penerbangan menuju Pulau Dewata tersebut 3 kali dalam sehari melalui Bandara Internasional Soekarno – Hatta.



Dengan penambahan tersebut, kini mereka dapat menerbangkan armadanya melalui Bandara Internasional Halim Perdanakusuma sebanyak satu kali penerbangan setiap harinya.



Batik Air akan dijadwalkan berangkat dari Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma pada pukul 18.30 dan tiba di Denpasar pada pukul 21.25 waktu setempat, sedangkan penerbangan sebaliknya akan diterbangkan dari Denpasar pada pukul 23.30 menuju Bandara Internasional Soekarno – Hatta.



Adapun untuk jpesawat Wings Air per hari ini mempertajam rute – rute nya di kawasan Kalimantan Tengah dan juga Kepulauan Riau. Wings Air akan menghubungkan Palangkaraya melalui Bandar Udara Tjilik Riwut menuju Sampit melalui Bandar Udara H. Asan, dan dengan nomor penerbangan yang sama penerbangan dilanjutkan menuju Pangkalan Bun melalui Bandar Udara Iskandar dan juga sebaliknya.



Sedangkan keesokan harinya, per 2 Agustus 2017 Wings Air juga akan terbang perdana pada beberapa daerah di Kepulauan Riau, seperti menerbangkan penumpang dari Dumai melalui Bandar Udara Pinang Kampai menuju Pekanbaru melalui Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II dan sebaliknya.



Wings Air juga akan menerbangkan rute Pekanbaru menuju Tanjung Pinang melalui Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan dengan nomor penerbangan yang sama para pelanggan dapat melanjutkan penerbangan menuju Batam melalui Bandara Internasional Hang Nadim, juga sebaliknya. Selain itu, Wings Air juga akan melayani penerbangan dari Gorontalo menuju Tarakan dan sebaliknya.



Andy menambahkan, dalam waktu dekat Lion Air Group akan terus berekspansi dengan membuka rute baru lainnya, baik rute domestik, internasional, maupun rute dengan kategori perintis. Hal ini dilakukan karena minat pelanggan terhadap transportasi udara semakin tinggi, sehingga pihaknya perlu mengakomodir dan menampung kebutuhan pelanggannya.



