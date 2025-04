Lokasi One Way di Tol Trans Jawa untuk Arus Balik Lebaran 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Periode mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah akan memasuki masa arus balik setelah hari raya yang jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 kemarin. Untuk mengantisipasi kembalinya para pemudik, sejumlah ruas jalan di tol trans Jawa akan memberlakukan sistem satu jalan atau one way dari arah timur ke barat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas tersebut secara bertahap. Skema one way untuk periode mudik kali ini akan dimulai secara lokal.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Agus Suryo Nugroho menyampaikan one way lokal akan dimulai pada hari keempat Lebaran atau Kamis, 3 April 2025 mendatang. "Pada tanggal 3 April nanti kami akan melakukan one way lokal arah balik," kata Agus melalui keterangan tertulis pada Selasa, 1 April 2025.

Agus mengatakan lokasi pertama yang akan menerapkan one way adalah ruas jalan dari KM 188 Tol Cipali sampai dengan KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. Kepolisian, kata Agus, bisa memperluas skema one way tersebut tergantung pada kepadatan kendaraan.

Jika volume kendaraan arus balik dari arah Jawa Timur meningkat, kepolisian akan memperpanjang skema one way pada 4 April. Perpanjangan tersebut akan mencakup wilayah Tol Pejagan-Pemalang hingga KM 188 Tol Cipali.

Lebih lanjut, Agus mengatakan Polda Jawa Tengah akan memberlakukan skema one way lokal tahap ketiga jika kepadatan lalu lintas arus balik masih terjadi. Pemberlakuan itu meliputi wilayah KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung hingga Tol Pejagan-Pemalang.

Skema one way lokal akan disusul dengan pemberlakuan one way nasional untuk arus balik mudik Lebaran 2025. One way nasional mencakup skema satu arah dengan ruas tol yang lebih luas dari skema lokal dan akan berlaku mulai 6 April 2025.

Pemerintah sebelumnya memberlakukan sistem one way nasional saat periode arus mudik Lebaran 2025 pada 28-30 Maret. Pelaksanaan skema jalan satu arah atau one way nasional itu berlaku mulai KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung Semarang. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan one way nasional untuk arus mudik di tol trans Jawa itu resmi selesai pada pukul 09.00 WIB, Ahad, 30 Maret 2025.