BISNIS.COM, Jakarta - Harga sejumlah bahan pokok di Kota Bekasi naik mulai Rp 2.000 hingga Rp 60 ribu. Kenaikan paling tajam terjadi pada lada, dari Rp 180 ribu menjadi Rp 220 ribu per kilogram. Untuk minyak curah naik Rp 1.000 per kilogram dan minyak kemasan berbagai merek rata-rata naik Rp 5.000 per kilogram.



Rosi, pedagang bahan pokok di Pasar Kranji Baru, mengatakan kenaikan harga barang pokok sudah terjadi sekitar dua pekan terakhir ini. Menurut dia, kenaikan harga ini sesuatu yang biasa terjadi jelang bulan puasa, yang jatuh dua pekan mendatang.



"Kenaikan sudah dua pekan terakhir dari agennya, tapi permintaan masyarakat tetap naik," ujarnya, Rabu, 3 Juni 2015.



Sementara itu, harga kacang impor dari India naik Rp 4.000 per kilogram. Semula, harga kacang India Rp 20 ribu per kilogram. Sedangkan telur naik dari Rp 19 ribu menjadi Rp 22 ribu per kilogram, gula pasir menjadi Rp 13 ribu dari sebelumnya Rp 12 ribu, dan bawang putih dari Rp 18 ribu per kilogram menjadi Rp 22 ribu per kilogram.



Adrian, pedagang lain di Pasar Kranji Baru, menuturkan kenaikan ini belum merata pada seluruh komoditas dan diprediksi akan terus terkerek naik paling tidak hingga Lebaran. "Kenaikan belum merata. Sepekan bisa tiga kali."



BISNIS.COM