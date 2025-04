Lowongan CPNS, Ini Gaji Tinggi dan Jenjang Karir di Kemenkeu

TEMPO.CO, Jakarta - Selain gaji yang tinggi, calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dijanjikan jenjang karir bagus. Sepanjang karirnya, mereka akan diberikan pelatihan dari awal masuk, masa bekerja, hingga menjelang pensiun.



"Program pengembangan tersebut dapat berupa pendidikan akademis (program gelar) maupun berupa diklat (pendidikan dan latihan) atau training yang bersifat teknis dan nonteknis, dan yang terakhir penugasan-penugasan khusus," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 7 September 2017.



Sri Mulyani mengumumkan adanya perekrutan CPNS Kemenkeu 2017. Lowongan yang dibuka berjumlah 2.880 formasi untuk rekrutmen umum, bukan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akutansi Negara (PKN STAN).



Besaran gaji yang bakal dikantongi oleh setiap pegawai, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dibedakan berdasarkan golongannya.



Gaji pokok terendah dari pegawai Kementerian Keuangan adalah Rp 1.488.500 per bulan untuk PNS golongan IA dengan pengalaman kerja nol tahun. Sementara itu gaji pokok tertinggi adalah sebesar Rp 5.620.300 per bulan yang bisa dikantongi oleh PNS golongan IVE dengan masa kerja 32 tahun.



Gaji pokok awal pegawai bergolongan III, yang saat pertama kali masuk mengemban gelar sarjana S1, paling rendah adalah Rp 2.456.700 per bulan. Sementara gaji pokok awal golongan II, yang saat pertama kali masuk berlatar belakang SMA atau diploma dipatok sekecil-kecilnya Rp 1.926.000 per bulan.



Sri Mulyani menjelaskan, Formasi 2.880 CPNS Kementerian Keuangan ditawarkan untuk 3 jenjang pendidikan. Yaitu S1 733 orang, S2 1 orang, dan D3 2.146 orang. Perincian distribusi pegawai, sebanyak 201 orang akan disalurkan sebagai pegawai baru Sekretariat Jenderal Kemenkeu, sebanyak 1.721 orang akan disalurkan ke Direktorat Jenderal Pajak.



Berikutnya Direktorat Jendral Bea Cukai mendapat 575 orang tenaga baru. Sebanyak 66 CPNS disalurkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Lalu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendapat 261 CPNS. Selain itu, 10 orang tenaga baru akan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 20 orang akan disalurkan ke Badan Kebijakan Fiskal. Terakhir, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menerima 26 pegawai baru.



Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan kriteria pelamar yang dibutuhkan terutama lulusan terbaik. “Atau cum laude dari perguruan tinggi terakreditasi,” katanya dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari situs kemenkeu.go.id, Selasa, 5 September 2017.



Selain itu, kata Hadiyanto, disediakan lowongan bagi penyandang disabilitas dengan kriteria mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik, serta sanggup melaksanakan tugas, seperti menganalisis, mengetik, dan menyampaikan pikiran. Penyandang disabilitas dapat ikut mendaftar CPNS asalkan mampu bergerak dengan alat bantu berjalan selain kursi roda.



