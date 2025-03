LPEM UI Sarankan Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

Pada saat yang bersamaan, risiko eksternal dari volatilitas pasar keuangan global dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) tetap tinggi. Ketidakpastian atas kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump dan sikap bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), telah menekan mata uang rupiah melalui arus modal keluar dan penghindaran risiko.