Luhut Bantah Indonesia Gelap, Bagaimana Kondisi Sebenarnya?

Adapun BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara garis kemiskinan (GK) adalah nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi supaya tidak dikategorikan miskin, yaitu sebesar Rp595.242 per kapita per bulan pada September 2024.

32.064 Pekerja Terdampak PHK pada Januari-Juni 2024