Luhut Pandjaitan: Keuntungan Danantara Bisa Mencapai USD 25 Miliar

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini keuntungan yang bisa diraup dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mencapai US$ 25 miliar (sekitar Rp 408,5 dengan asumsi kurs Rp 16.340).

Luhut mengeklaim Danantara merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto. “Kalau kita lihat Danantara ini, dengan asetnya US$ 900 miliar, apabila diasumsikan kami bisa mengelola US$ 200 miliar saja, itu sangat besar,” ujar dia di acara Economic Outlook 2025 yang dihelat di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025. “Kalau dilihat dari keuntungannya, kita bisa meraup dana dengan mudah, sekitar US$ 20-25 miliar, jadi kita bisa investasi sendiri.”