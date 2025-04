Luncurkan Asuransi Perjalanan, Jasindo Gandeng E-Commerce

TEMPO.CO, Mataram - Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo memasarkan produk asuransi perjalanan, Jasindo Travel Insurance. Launching-nya dilakukan di kawasan wisata Mandalika Lombok Tengah, Jumat, 17 November 2017. Bekerja sama dengan e-commerce dan agen perjalanan, produk asuransi tersebut ditargetkan bisa meraup Rp 3 miliar atau Rp 500 juta per bulan selama enam bulan pertama setelah launching.



Direktur Operasi Retail Sahata L. Tobing menjelaskan, Asuransi Jasindo dituntut untuk selalu menciptakan inovasi. ''Sebagai upaya dalam mempertahankan lini bisnis,'' katanya di Kuta, Lombok Tengah, Jumat.



Menurutnya, Asuransi Jasindo kembali mengembangkan produk guna memenuhi tuntutan pasar melalui peluncuran salah satu produk retail unggulan, Jasindo Travel Insurance. ''Yang berguna untuk perjalanan, baik dalam maupun luar negeri,'' ujarnya.



Produk asuransi perjalanan itu memberikan jaminan yang cukup luas, mulai perlindungan medis, bantuan darurat (evakuasi dan repatriasi), kecelakaan, hingga meninggal dunia akibat kecelakaan.



Selain itu, meliputi ketidaknyamanan selama dalam perjalanan, seperti kehilangan bagasi, keterlambatan pesawat, penggantian biaya penginapan akibat keterlambatan pesawat, kehilangan uang dan dokumen perjalanan, kehilangan isi rumah karena pencurian selama tertanggung melakukan perjalanan, serta kehilangan transportasi lanjutan, dengan maksimal nilai pertanggungan Rp 650 juta dan pilihan nilai premi sesuai dengan kemampuan.



Selama ini, Asuransi Jasindo banyak dikenal dalam perlindungan asuransi berskala besar, seperti satelit, marine hull, serta minyak dan gas, aviation, serta kebakaran. Karena itu, Asuransi Jasindo juga akan memperbesar skala bisnis retailnya.



Selain bekerja sama dengan instansi-instansi untuk perjalanan dinas karyawannya, Sahata menyatakan perseroan juga bekerja sama dengan berbagai e-commerce dan agen perjalanan yang dikembangkan secara digital dalam memasarkan produk Jasindo Travel Insurance. Tujuannya, agar para pengguna produk asuransi perjalanan ini dapat dengan mudah memperoleh produk ini.



Asuransi Jasindo merupakan perusahaan asuransi yang 100 persen sahamnya dimiliki negara. Perseroan memiliki 48 kantor cabang dan 40 kantor penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 50 jenis produk asuransi korporasi dan retail.



Di usianya yang ke-44 tahun, Asuransi Jasindo sudah banyak menoreh prestasi, baik dalam bidang pengembangan produk-produk asuransi maupun dari sisi kinerja perusahaan.



Asuransi Jasindo mendapatkan predikat juara pertama Annual Report Award lima tahun berturut-turut sejak 2012 serta predikat Most Trusted Company berdasarkan Corporate Governance Perception Index, Best Financial Performance, sertifikat Pefindo dengan predikat AA, serta penghargaan lain dari korporasi ataupun retail.



SUPRIYANTHO KHAFID