Mandiri Capital Pimpin Sindikasi Pendanaan ke Moka Pos

Perbesar

Presiden Joko Widodo menerima cendramata dari Founder dan CEO dari Plug and Play, Saeed Amidi di Istana Merdeka, Jakarta, 15 November 2016. Plug and Play dan Gan Kapital mengumumkan kerjasama untuk membentuk Plug and Play Indonesia, dengan fokus pada bida

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini