Markplus Nilai Strategi Pemasaran Lion Air Terbaik di ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Lion Air Group dinobatkan sebagai perusahaan penerbangan dengan strategi pemasaran terbaik seluruh Asia Tenggara dalam acara Indonesian Session of The 3th Asean Marketing Summit 2017 yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta. Dikutip dari siaran pers Lion Air Group, Senin, 11 September 2017, penghargaan itu diberikan langsung oleh co-founder Asia Marketing Federation Hermawan Kartajaya kepada Managing Director Lion Air Group, Daniel Putut.



Penilaian Markplus terhadap Lion Air Group sudah ditetapkan sejak Juli lalu. Lion Air Group dinilai memiliki strategi pemasaran terbaik di Asean pada sektor transportasi udara.



Pertumbuhan bisnis Lion pun dianggap positif, ditinjau dari frekuensi penerbangan mencapai 1500 per hari dengan tiga maskapai penerbangannya yang beroperasi, yakni Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. "Kami bangga atas apresiasi ini, bahwa sektor penerbangan nasional cukup mumpuni di mata negara-negara Asean," ujar Daniel Putut dalam rilis tersebut.



Menurut Daniel, audit pemasaran Lion Air Group dilakukan Markplus selama setahun bersama Phillip Kotler Center. Tahun ini menjadi pertama kalinya korporasi mendapat penghargaan setelah dua pelaksanaan Asean Marketing Summit, di Thailand dan Myanmar.



Daniel berujar bahwa strategi pemasaran pihaknya sudah gencar sejak 17 tahun. "Lion Air Group membuka satu per satu rute yang menghubungkan antar daerah dan kota besar."



Pembukaan rute penerbangan didukung oleh puluhan unit pesawat pesanan Lion Air Group hingga 2027, sebanyak 789 unit jenis Airbus, Boeing, dan ATR. Hingga detik ini, kata Daniel, tiga maskapai perusahaannya telah mengoperasikan 215 pesawat. Jumlah itu belum termasuk puluhan pesawat oleh anak usaha di Malaysia, yaitu Malindo Air dan Thai Lion Air, di Thailand.



YOHANES PASKALIS PAE DALE