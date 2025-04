TEMPO.CO, Jakarta - Penguatan nilai tukar rupiah berlanjut hingga akhir perdagangan hari ini, Senin, 11 September 2017. Rupiah ditutup menguat 0,22 persen atau 29 poin di level Rp 13.156 per dolar Amerika Serikat.



Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp 13.126-13.189 per dolar Amerika.



Penguatan rupiah terjadi saat mata uang lain di kawasan Asia melemah serta di tengah menguatnya indeks dolar Amerika.



Adapun pelemahan tertajam kurs di Asia dialami yen Jepang yang melemah 0,52 persen, disusul renminbi Cina 0,45 persen.



Sedangkan indeks dolar Amerika yang mengukur kekuatan kurs dolar Amerika terhadap sejumlah mata uang utama hari ini terpantau menguat 0,19 persen atau 0,172 poin ke 91,524 pada pukul 16.52.



Dolar rebound dari level terendah akhir pekan lalu setelah Korea Utara terlihat tidak kembali melakukan uji coba rudal.



“Sentimen umum di pasar merupakan kelanjutan dari pelemahan dolar. Namun, jika Anda melihat semua faktornya, itu tidak harus secara keseluruhan negatif untuk dolar,” kata Masafumi Yamamoto, kepala pakar strategi valas di Mizuho Securities.



Nilai tukar rupiah pagi ini dibuka di level Rp 13.135 per dolar Amerika. "Mata uang rupiah kembali bergerak naik di tengah kepercayaan pelaku pasar uang terhadap perekonomian nasional menyusul membaiknya defisit anggaran," kata analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, Senin.



