McKinsey Sarankan Indonesia Tingkatkan Produktivitas di Sektor Jasa

Menurut Leader of People and Organizational Performance McKinsey Asia Tenggara Phillia Wibowo, sektor jasa sama pentingnya dengan sektor manufaktur dan agrikultur. “Jika kita ingin meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas di saat yang bersamaan, kita tidak boleh melupakan sektor jasa,” ucap Phillia dalam acara peluncuran laporan The Enterprising Archipelago: Propelling Indonesia’s Productivity di Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025.

Data MCkinsey menunjukkan bahwa di Indonesia, tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi di beberapa subsektor jasa belum tentu meningkatkan produktivitas. Misalnya saja, dalam perdagangan grosir dan retail, produktivitas per pekerja sebesar US$ 5.000. Angka ini lebih kecil dari Malaysia yang tingkat produktivitasnya mencapai US$ 24.000 dan Thailand yang mencapai US$ 11.000.