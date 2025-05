TEMPO.CO, Jakarta - Meliá Hotels International hari ini baru saja mengumumkan peluncuran hotel Meliá Pekanbaru, yang juga menandai kehadiran perdana jaringan hotel asal Spanyol ini di Kota Bertuah Pekanbaru.



Peluncuran hotel Meliá Pekanbaru juga turut membuktikan perkembangan ekspansi hotel yang berpusat di Palma de Mallorca, Spanyol ini berjalan baik di Indonesia. Saat ini terdapat lima hotel yang telah beroperasi, dan 11 hotel yang sedang dalam proses pengembangan.



Properti teranyar Meliá Pekanbaru, yang berlokasi di gedung tertinggi di Provinsi Riau, The Peak Pekanbaru Hotel & Apartment, akan dipasarkan pada kuartal pertama tahun 2017 mendatang. The Peak Pekanbaru merupakan sebuah gedung prestisius yang dikembangkan oleh pengembang PT Asialand.



Meliá Pekanbaru akan menghadirkan 160 kamar hotel yang menghadirkan suasana dan konsep pariwisata perkotaan kepada masyarakat. Gedung prestisius ini juga memiliki berbagai fasilitas berkelas di antaranya unit-unit apartemen mewah, fitness centre & spa, kolam renang, restoran, Sky Garden, rooftop wedding chapel, ballroom, dan meeting room.



Regional Vice President Asia Pacific Meliá Hotels International Bernardo Cabot mengatakan pembukaan Meliá Pekanbaru tentunya akan semakin menambah daya tarik Pekanbaru sebagai salah satu kota yang layak diperhitungkan di Indonesia, dengan kehadiran sebuah hotel berkelas dunia di tengah masyarakat Kota Bertuah yang semakin berkembang.



“Perjanjian kerja sama dengan The Peak Pekanbaru ini juga mempertegas komitmen kami untuk mengembangkan pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Terlebih kepada para pemilik unit apartemen The Peak, di mana kami menjanjikan pertumbuhan dan profitabilitas yang tinggi atas unit-unit yang telah mereka miliki di gedung tertinggi di Riau ini,” katanya melalui siaran pers, Jumat, 13 Mei 2016.



Tahun 2016 merupakan tahun ke-60 Meliá Hotels International melebarkan sayap bisnis perhotelan dan pariwisata di seluruh dunia. Meliá Hotels International menargetkan melipatgandakan ekspansi pembukaan hotel di Asia dengan pembukaan 30 hotel dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.



Jaringan hotel terkemuka asal Spanyol ini telah memiliki 33 hotel di kawasan Asia, enam hotel di antaranya akan dibuka pada tahun ini.



BISNIS.COM