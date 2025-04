Melly Goeslaw dan Anto Hoed Luncurkan Just Cake di Pekanbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan musikus Melly Goeslaw dan Anto Hoed meluncurkan bisnis kulinernya dengan mengusung merek Just Cake di Pekanbaru. Saat dijumpai seusai acara Besue Besame (Meet and Greet) Melly Goeslaw, penyanyi tembang Ada Apa Dengan Cinta? ini menjelaskan mengapa memilih bisnis cake di Pekanbaru.



Baca: Melly Goeslaw Dijuluki Celine Dionnya Indonesia?



"Mengapa kami memilih bisnis cake di Pekanbaru karena kami ingin mengenalkan ke semua masyarakat kalau Indonesia itu luas tidak hanya di Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta saja, tapi juga ada kota besar lain, salah satunya Pekanbaru, yang punya potensi kuliner luar biasa," katanya kepada Bisnis didampingi Anto Hoed, Sabtu, 22 Juli 2017.



Melly mengatakan saat ini bisnis kuliner dan oleh-oleh sudah banyak termasuk di Pekanbaru. Dia memilih cake karena dia ingin menjadi salah satu pilihan dan bagian dari kuliner serta oleh-oleh khas Pekanbaru.



Soal memilih merek atau brand Just Cake, Melly dan Anto terinspirasi dari judul lagu I Just Wanna Say I Love You yang sempat hit beberapa waktu lalu. Artinya Just Cake itu menunjukkan produk yang ditawarkan Melly dan Anto adalah benar-benar cake dan bukan kuliner lain.



Saat ini sudah ada dua varian dari total rencana lima varian cake yang bisa dipilih konsumen. "Sisanya tiga varian lagi kami meminta masukan dari masyarakat Pekanbaru, kesukaannya varian apa dan itu akan kami wujudkan sebelum grand launching nanti di 11 Agustus," katanya.



Untuk cake yang sudah disiapkan salah satunya adalah cheesecake dengan nama Ratusan Purnama. Empat varian lain rencananya juga bakal diberi nama sesuai judul lagu Melly Goeslaw yang dikenal para penggemarnya di Tanah Air.



BISNIS