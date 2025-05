Mendag Laporkan Kenaikan Harga Gula Pada Rakor

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan pihaknya melaporkan kenaikan harga gula di seluruh dunia dalam rakor bahan pangan di kantor Kemenko Perekenomian, Jakarta, Kamis, 9 Juni 2016.



"Saat di rakor, saya lapor terkait keadaan global bahwa harga gula di seluruh dunia lagi melonjak jadi sesuai informasi yang kami terima tahun ini saja harga gula sudah melonjak 26 persen dalam dolar AS," kata Lembong setelah rakor tersebut.



Menurut Lembong, kondisi pasokan dan tren harga gula di dunia saat ini memang sangat tidak bersahabat.



"Kemudian kami juga melaporkan bahwa banyak laporan yang masuk dari seluruh dunia bahwa kita harus waspada soal ketersediaan beras di dunia karena sebagian wilayah di Asia masih menderita dampak kekeringan dari (gejala iklim) El Nino yang baru saja selesai," tuturnya.



Namun, Mendag juga menyatakan stok beras saat ini sudah cukup optimal berkat kinerja pemerintah pada tahun lalu yang mengimpor 1,5 juta ton.



"Sekarang stok Bulog 2,1 juta ton, di bulan Ramadhan kami bisa memperbesar operasi pasar yang biasa hanya 150 ribu ton perbulan sekarang 390 ribu ton perbulan, jadi 2,5 kali lipatnya. Itu berkat kinerja pemerintah yang baik tahun lalu bisa mengimpor 1,5 juta ton beras," ucap Mendag.



Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin ketersediaan komoditas pangan pokok khususnya bawang merah, daging ayam, gula pasir dan beras menjelang Lebaran 2016 atau selama Juni-Juli.



Ia menyatakan ketersediaan bawang merah sebanyak 251.513 ton melebihi kebutuhan yang hanya sebesar 175.642 ton, gula pasir ketersediaanya 772.800 ton melebihi kebutuhan 544.500 ton.



Kemudian, beras 7.417.487 ton juga melebihi kebutuhan yang hanya 5.626.400 ton, sementara untuk daging ayam sebanyak 493.985 ton melebihi kebutuhan 217.144 ton.



Terkait harga pangan utama tersebut, Mentan menyatakan bawang merah ditargetkan turun menjadi Rp25.500 per kg, beras medium Rp9.500 per kg, gula pasir Rp12.500 per kg, dan daging ayam dengan harga minimal Rp30.000 per kg dan maksimal Rp32.500 per kg sedangkan daging sapi diharapkan turun ke Rp80.000 per kg.



Dalam rakor bahan pengan tersebut hadir antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Kepala Bulog Djarot Kusumayakti.



