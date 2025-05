Mendag New Zealand Sebut ASEAN Pilar Penting Perdagangan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdaganan New Zealand Tim Groser menjelaskan pentingnya ASEAN sebagai partner perdagangan New Zealand. ASEAN yang sekarang berpenduduk sekitar 625 juta orang dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar US$ 2,4 triliun bahkan berada di peringkat tujuh ekonomi terbesar di dunia menjadi nomor 4 terbesar partner dagang New Zealand.



“Untuk itu, ASEAN menjadi pilar penting dari perdagangan New Zealand,” kata Groser di acara ASEAN New Zealand Businnes Breakfast di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2015.



Para Pebisnis dari New Zealand dan ASEAN yang menghadiri acara tersebut menerima pemaparan tentang bagaimana hebatnya integrasi ekonomi regional yang akan memberikan keuntungan para pelaku bisinis di ASEAN dan New Zealand.



Dalam acara tersebut Groser juga mengisyaratkan pilar perdagangan tersebut diperkuat oleh ASEAN, Australia New Zealand Free Trade agreement (AANZFTA) dalam penguatan hubungan dagang ASEAN dan New Zealand.



Menurut Groser, AANZFTA merupakan perjanjian peradagangan bebas paling komprehensif dan modern di wilayahnya. “AANZFTA memudahkan para pebisnis dalam bertransaksi.”



Groser juga mengatakan AANZFTA kini menjadi acuan bagi Regional Comprehensif Ekonomic Partnership (RCEP) yang merupakan perdagangan terbesar di dunia yang meliputi ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand.



ABDUL AZIS